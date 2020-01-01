Tokenomie pentru AMPLY (AMPLY) Descoperă informații cheie despre AMPLY (AMPLY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AMPLY (AMPLY) Amply Finance operates as a decentralized lending platform where users can lend and borrow cryptocurrencies. Users can supply assets and contribute their cryptocurrencies to our lending pools. In return, users receive interest paid by borrowers. Secondly, users can also borrow assets. If user has deposited crypto as collateral, they will be able to borrow other cryptocurrencies. The amount one can borrow depends on the risk level of the chosen collateral and the maximum loan-to-value (LTV) ratio. Once you wish to close your position, one can repay their borrowed cryptocurrencies along with any accrued interest to close out the loan position. Lastly, if there no more outstanding loans, one can withdraw their deposited crypto assets from the lending pools at any time. Pagină de internet oficială: https://amply.finance/ Carte albă: https://docs.amply.finance/ Cumpără AMPLY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru AMPLY (AMPLY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AMPLY (AMPLY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 27.59K $ 27.59K $ 27.59K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 19.08M $ 19.08M $ 19.08M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Maxim dintotdeauna: $ 0.116769 $ 0.116769 $ 0.116769 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00144544 $ 0.00144544 $ 0.00144544 Află mai mult despre prețul tokenului AMPLY (AMPLY)

Tokenomie pentru AMPLY (AMPLY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AMPLY (AMPLY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AMPLY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AMPLY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AMPLY, explorează prețul în direct al tokenului AMPLY!

