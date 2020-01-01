Explorează tokenomia pentru Amiko (AMIKO) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului AMIKO, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Amiko (AMIKO) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului AMIKO, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Amiko (AMIKO) Amiko is the orchestration layer in your AI Agent tech stack, bringing AI Agents to the world of physical devices. Amiko allows for hosting, coordinating, and growing an AI swarm ecosystem with MPC functionality. Running entirely on user-owned devices, Amiko supports personal, persistent AI agents. The Amiko Kick flagship hardware features Eliza, an emotionally aware lead agent who manages daily life while helping to train your digital twin — an evolving AI avatar shaped by the user's interactions. The system includes long-term memory, on-device language models, and modular agent support, all operating without cloud dependence. Pagină de internet oficială: https://heyamiko.com/ Carte albă: https://www.heyamiko.com/_files/ugd/14a420_ff9beff900db40ce8f7c9c62f45ee5c4.pdf Capitalizare de piață: $ 961.62K $ 961.62K $ 961.62K Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 766.32M $ 766.32M $ 766.32M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Maxim dintotdeauna: $ 0.00812094 $ 0.00812094 $ 0.00812094 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00125485 $ 0.00125485 $ 0.00125485 Află mai mult despre prețul tokenului Amiko (AMIKO) Tokenomie pentru Amiko (AMIKO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Amiko (AMIKO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AMIKO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AMIKO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AMIKO, explorează prețul în direct al tokenului AMIKO! Predicție de preț pentru AMIKO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AMIKO? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.