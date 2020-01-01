Tokenomie pentru ALRIS AGENT (ALR) Descoperă informații cheie despre ALRIS AGENT (ALR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ALRIS AGENT (ALR) Introducing Alris: Your AI-powered yield optimization companion on Solana. Leveraging advanced artificial intelligence and real-time market data, Alris makes smart yield-generating decisions for you around the clock. Our platform seamlessly integrates with Solana's infrastructure, using GPTv4 and Grok XAI to analyze market conditions and execute optimal yield strategies automatically. Key features include dynamic yield optimization, AI-driven investment strategies, automated yield harvesting, and real-time market monitoring. Built with cutting-edge tech including Next.js, Solana Agent Kit, and Switchboard Oracle, Alris represents the future of DeFi yield automation. Pagină de internet oficială: https://alris.live

Tokenomie și analiză de preț pentru ALRIS AGENT (ALR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ALRIS AGENT (ALR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 25.00K $ 25.00K $ 25.00K Ofertă totală: $ 998.62M $ 998.62M $ 998.62M Ofertă aflată în circulație: $ 998.62M $ 998.62M $ 998.62M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.00K $ 25.00K $ 25.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.00880109 $ 0.00880109 $ 0.00880109 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului ALRIS AGENT (ALR)

Tokenomie pentru ALRIS AGENT (ALR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ALRIS AGENT (ALR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ALR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ALR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ALR, explorează prețul în direct al tokenului ALR!

Predicție de preț pentru ALR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ALR? Pagina noastră de predicție de preț pentru ALR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ALR!

