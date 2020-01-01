Tokenomie pentru Alpha Quark (AQT) Descoperă informații cheie despre Alpha Quark (AQT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Alpha Quark (AQT) Alpha Quark is a marketplace where users can buy or sell tokenized intellectual property assets. Even though intellectual property is one of the most valuable assets, only limited players could have had access to it. Alpha Quark will enable people to have access to intellectual property. Pagină de internet oficială: https://alphaquark.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Alpha Quark (AQT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Alpha Quark (AQT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 24.12M $ 24.12M $ 24.12M Ofertă totală: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Ofertă aflată în circulație: $ 26.81M $ 26.81M $ 26.81M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 26.99M $ 26.99M $ 26.99M Maxim dintotdeauna: $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37 Minim dintotdeauna: $ 0.617773 $ 0.617773 $ 0.617773 Preț curent: $ 0.899688 $ 0.899688 $ 0.899688 Află mai mult despre prețul tokenului Alpha Quark (AQT)

Tokenomie pentru Alpha Quark (AQT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Alpha Quark (AQT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AQT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AQT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AQT, explorează prețul în direct al tokenului AQT!

Predicție de preț pentru AQT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AQT? Pagina noastră de predicție de preț pentru AQT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AQT!

