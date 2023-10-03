Explorează tokenomia pentru Ajna Protocol (AJNA) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului AJNA, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Ajna Protocol (AJNA) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului AJNA, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Ajna Protocol (AJNA) The Ajna protocol facilitates peer-to-pool secured loans without governance and without external price feeds. Current lending and borrowing protocols which utilize smart contracts require active governance (e.g. to set rates and to update contracts) and/or rely on external price feeds (such as oracles like Chainlink). Because the pricing of collateral and parameterization of loans are left to subjective decision making through governance rather than market forces, these protocols carry both solvency and liquidity risk. Governance and maintenance overhead create barriers to entry in the market for lending and borrowing of on-chain assets. Ajna solves these problems with its unique design, which is defined by the following features: Permissionless pool creation: Much like the popular DeFi primitive, the “automated market maker,” AMM, Ajna pools exist in unique pairs: quote token, provided by lenders and collateral token, provided by borrowers. Pools allow lenders to assess borrower demand for their quote token and for borrowers to assess lender demand for loans backed by their collateral. Pools are created permissionlessly, meaning anyone can create a pool to borrow arbitrary fungible tokens using arbitrary fungible or non-fungible tokens as collateral. Therefore, no governance process is needed to whitelist approved tokens. Price specified lending: Ajna replaces external price feeds (oracles) by allowing lenders to input the price at which they’re willing to lend. This price is the amount of quote token (i.e. the token they are lending) they are willing to lend per unit of collateral pledged by the borrower. This price is the amount of quote token (i.e. the token they are lending) they are willing to lend per unit of collateral pledged by the borrower. For example, if a lender deposits at price 100, they are willing to lend 100 units of quote token per one unit of collateral. Ajna pools separate prices into predefined buckets to reduce the complexity of the protocol, prices are therefore hereon referred to as “buckets”. Borrowers are then able to borrow from the aggregated liquidity of these various buckets. Pagină de internet oficială: https://www.ajna.finance/ Carte albă: https://www.ajna.finance/pdf/Ajna_Protocol_Whitepaper_03-10-2023.pdf Cumpără AJNA acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Ajna Protocol (AJNA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ajna Protocol (AJNA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M Ofertă totală: $ 991.10M $ 991.10M $ 991.10M Ofertă aflată în circulație: $ 779.21M $ 779.21M $ 779.21M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M Maxim dintotdeauna: $ 0.438738 $ 0.438738 $ 0.438738 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00323837 $ 0.00323837 $ 0.00323837 Află mai mult despre prețul tokenului Ajna Protocol (AJNA) Tokenomie pentru Ajna Protocol (AJNA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ajna Protocol (AJNA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AJNA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AJNA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AJNA, explorează prețul în direct al tokenului AJNA! Predicție de preț pentru AJNA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AJNA? Predicție de preț pentru AJNA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AJNA? Pagina noastră de predicție de preț pentru AJNA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AJNA! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.