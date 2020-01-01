Tokenomie pentru ai99x (AI99X) Descoperă informații cheie despre ai99x (AI99X), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ai99x (AI99X) Agent 99x is an innovative AI agent experiment designed to autonomously execute airdrops of its native token and tokens from other AI agents. It operates through a streamlined process of fetching, verifying, and airdropping addresses that interact with it. In addition to airdrop execution, Agent 99x also provides AI-driven intelligence, including trending cryptocurrency news and other relevant insights, making it a multifaceted tool for the crypto and AI ecosystems. Pagină de internet oficială: https://www.ai99x.com/ Carte albă: https://docs.ai99x.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru ai99x (AI99X) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ai99x (AI99X), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.19K $ 13.19K $ 13.19K Ofertă totală: $ 948.46M $ 948.46M $ 948.46M Ofertă aflată în circulație: $ 948.46M $ 948.46M $ 948.46M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.19K $ 13.19K $ 13.19K Maxim dintotdeauna: $ 0.00141481 $ 0.00141481 $ 0.00141481 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului ai99x (AI99X)

Tokenomie pentru ai99x (AI99X): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ai99x (AI99X) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AI99X care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AI99X care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AI99X, explorează prețul în direct al tokenului AI99X!

Predicție de preț pentru AI99X Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AI99X? Pagina noastră de predicție de preț pentru AI99X combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AI99X!

