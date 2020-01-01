Tokenomie pentru ai9000 (AI9000) Descoperă informații cheie despre ai9000 (AI9000), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ai9000 (AI9000) Delaunch.ai is a decentralized platform that enables the co-creation and co-ownership of AI agents with an emphasis on transparency, collaboration, and scalability. These AI agents, powered by cutting-edge machine learning models and secured by blockchain technology, excel in diverse fields such as gaming, virtual environments, customer interaction, and creative ventures. Rooted in the ethos of Web3, Delaunch.ai ensures fair distribution of ownership, governance, and benefits among its participants. Pagină de internet oficială: https://www.delaunch.ai/

Tokenomie și analiză de preț pentru ai9000 (AI9000) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ai9000 (AI9000), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 147.02K $ 147.02K $ 147.02K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 147.02K $ 147.02K $ 147.02K Maxim dintotdeauna: $ 0.04396809 $ 0.04396809 $ 0.04396809 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00014702 $ 0.00014702 $ 0.00014702 Află mai mult despre prețul tokenului ai9000 (AI9000)

Tokenomie pentru ai9000 (AI9000): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ai9000 (AI9000) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AI9000 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AI9000 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AI9000, explorează prețul în direct al tokenului AI9000!

Predicție de preț pentru AI9000 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AI9000? Pagina noastră de predicție de preț pentru AI9000 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

