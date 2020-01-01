Tokenomie pentru Agoric (BLD) Descoperă informații cheie despre Agoric (BLD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Agoric (BLD) Pagină de internet oficială: https://agoric.com/ Carte albă: https://agoric.com/whitepaper/ Cumpără BLD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Agoric (BLD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Agoric (BLD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.84M $ 2.84M $ 2.84M Ofertă totală: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B Ofertă aflată în circulație: $ 686.79M $ 686.79M $ 686.79M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.44M $ 4.44M $ 4.44M Maxim dintotdeauna: $ 0.751177 $ 0.751177 $ 0.751177 Minim dintotdeauna: $ 0.00399908 $ 0.00399908 $ 0.00399908 Preț curent: $ 0.00413497 $ 0.00413497 $ 0.00413497 Află mai mult despre prețul tokenului Agoric (BLD)

Tokenomie pentru Agoric (BLD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Agoric (BLD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BLD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BLD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BLD, explorează prețul în direct al tokenului BLD!

Predicție de preț pentru BLD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BLD? Pagina noastră de predicție de preț pentru BLD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BLD!

