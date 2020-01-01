Tokenomie pentru AfterHour (AH) Descoperă informații cheie despre AfterHour (AH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AfterHour (AH) AfterHour is a social investing platform where users publicly share their stock portfolios, trades, and market opinions. It combines verified brokerage connections with a social feed, allowing investors to learn from each other, track trends, and build credibility based on real activity. The platform is designed to make investing more transparent and collaborative by highlighting what real people are doing with their money. Unlike traditional forums or tools, AfterHour is built natively for mobile and web, emphasizing identity, visibility, and community-driven insights. The goal is to create a product that helps people make better investing decisions by seeing what others are actually doing. Pagină de internet oficială: https://www.afterhour.com Cumpără AH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru AfterHour (AH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AfterHour (AH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 79.25K $ 79.25K $ 79.25K Ofertă totală: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Ofertă aflată în circulație: $ 712.43M $ 712.43M $ 712.43M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 111.22K $ 111.22K $ 111.22K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00011124 $ 0.00011124 $ 0.00011124 Află mai mult despre prețul tokenului AfterHour (AH)

Tokenomie pentru AfterHour (AH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AfterHour (AH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AH, explorează prețul în direct al tokenului AH!

Predicție de preț pentru AH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AH? Pagina noastră de predicție de preț pentru AH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AH!

