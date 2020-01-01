Tokenomie pentru Affi Network (AFFI) Descoperă informații cheie despre Affi Network (AFFI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Affi Network (AFFI) Affi Network is a decentralized, white-label, multi-chain loyalty solution designed for blockchain-integrated companies, enabling real-time token-based incentive distributions for various on-chain event triggers, such as deposits, mints, token sales, in-app purchases, and staking. This innovative platform allows projects across all industries to launch custom loyalty and referral functionalities within minutes, with no coding required, and at a fraction of the cost. Affi Network generates revenue through a dynamic SaaS and transaction fee model, with plans to distribute 50% of its revenue back to token holders soon. The goal of Affi Network is to unite marketers and developers around the world through the $AFFI token by addressing relevant pain points with breakthrough technologies. This includes strengthening relationships with developers, digital agencies, and related communities to optimize product features, enhance user value, and increase revenue for Affi Network. The $AFFI token offers revenue-sharing and governance utilities, empowering marketers and developers globally to take ownership of a product they actively use. Join the hive! Pagină de internet oficială: https://affi.network/ Carte albă: https://www.affi.network/whitepaper-2.0.pdf Cumpără AFFI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Affi Network (AFFI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Affi Network (AFFI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.54K $ 14.54K $ 14.54K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 239.06K $ 239.06K $ 239.06K Maxim dintotdeauna: $ 0.2712 $ 0.2712 $ 0.2712 Minim dintotdeauna: $ 0.00238997 $ 0.00238997 $ 0.00238997 Preț curent: $ 0.00239059 $ 0.00239059 $ 0.00239059 Află mai mult despre prețul tokenului Affi Network (AFFI)

Tokenomie pentru Affi Network (AFFI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Affi Network (AFFI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AFFI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AFFI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AFFI, explorează prețul în direct al tokenului AFFI!

