Echo is a multifaceted protocol specializing in bridging, liquid staking and restacking, and yield solutions. It seamlessly interoperates within the Move ecosystem. Echo aims to introduce BTC liquidity and restaking solutions for BTC assets within Move. Users can earn rewards on the Echo protocol through the following methods: 1) Bridge BTC assets to Echo to earn Echo points 2) Deposit aBTC on Echo Lend to receive boosted APT yield up to 10% 3) Stake APT earned on Echo to receive additional Echo Points and earn 7% staking rewards Users can begin earning Echo rewards immediately upon bridging BTC and receiving aBTC on Echo. Echo points are awarded based on the amount of BTC bridged over, which users can convert into APT rewards by depositing aBTC on Echo Lend. Pagină de internet oficială: https://www.echo-protocol.xyz

Tokenomie și analiză de preț pentru aBTC (ABTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru aBTC (ABTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 308.17K $ 308.17K $ 308.17K Ofertă totală: $ 2.34K $ 2.34K $ 2.34K Ofertă aflată în circulație: $ 2.77 $ 2.77 $ 2.77 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 261.09M $ 261.09M $ 261.09M Maxim dintotdeauna: $ 124,279 $ 124,279 $ 124,279 Minim dintotdeauna: $ 60,786 $ 60,786 $ 60,786 Preț curent: $ 109,161 $ 109,161 $ 109,161 Află mai mult despre prețul tokenului aBTC (ABTC)

Tokenomie pentru aBTC (ABTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru aBTC (ABTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ABTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ABTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ABTC, explorează prețul în direct al tokenului ABTC!

Predicție de preț pentru ABTC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ABTC? Pagina noastră de predicție de preț pentru ABTC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ABTC!

