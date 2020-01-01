Tokenomie pentru Zelwin (ZLW) Descoperă informații cheie despre Zelwin (ZLW), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Zelwin (ZLW) ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders. ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders. Pagină de internet oficială: https://zelwin.com/ Carte albă: https://drive.google.com/file/d/1HK32xt3qlaPMdlupUGdxKRUkfSscmZe6/view Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x5319e86F0e41a06E49eb37046b8c11D78bcAd68C Cumpără ZLW acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Zelwin (ZLW) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Zelwin (ZLW), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 102.71K $ 102.71K $ 102.71K Ofertă totală: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ofertă aflată în circulație: $ 72.33M $ 72.33M $ 72.33M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 426.00K $ 426.00K $ 426.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.014679 $ 0.014679 $ 0.014679 Minim dintotdeauna: $ 0.001254679715982938 $ 0.001254679715982938 $ 0.001254679715982938 Preț curent: $ 0.00142 $ 0.00142 $ 0.00142 Află mai mult despre prețul tokenului Zelwin (ZLW)

Tokenomie pentru Zelwin (ZLW): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Zelwin (ZLW) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZLW care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZLW care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZLW, explorează prețul în direct al tokenului ZLW!

Istoric de preț pentru Zelwin (ZLW) Analiza istoricului de preț pentru ZLW ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ZLW!

Predicție de preț pentru ZLW Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZLW? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZLW combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ZLW!

