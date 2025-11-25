Ce este ZKWASM

Informații de preț pentru ZKWASM

Tokenomie pentru ZKWASM (ZKWASM) Descoperă informații cheie despre ZKWASM (ZKWASM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru ZKWASM (ZKWASM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ZKWASM (ZKWASM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.05M $ 9.05M $ 9.05M Maxim dintotdeauna: $ 0.17017 $ 0.17017 $ 0.17017 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.00905 $ 0.00905 $ 0.00905 Află mai mult despre prețul tokenului ZKWASM (ZKWASM) Cumpără ZKWASM acum!

Informații despre ZKWASM (ZKWASM) ZKWASM is a high-performance zero-knowledge proof execution environment based on WebAssembly (WASM). It enables scalable, privacy-preserving applications such as rollups, zkDApps, and AI-verifiable programs. ZKWASM is a high-performance zero-knowledge proof execution environment based on WebAssembly (WASM). It enables scalable, privacy-preserving applications such as rollups, zkDApps, and AI-verifiable programs. Pagină de internet oficială: https://www.zkwasmhub.com/ Carte albă: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10587123 Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xa8d3dee6671c4fdac4743a1eb1f276eabd4ba302

Tokenomie pentru ZKWASM (ZKWASM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ZKWASM (ZKWASM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZKWASM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZKWASM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZKWASM, explorează prețul în direct al tokenului ZKWASM!

Cum se cumpără ZKWASM Te interesează să adaugi ZKWASM (ZKWASM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ZKWASM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ZKWASM pe MEXC! Istoric de preț pentru ZKWASM (ZKWASM) Analiza istoricului de preț pentru ZKWASM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ZKWASM! Predicție de preț pentru ZKWASM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZKWASM? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZKWASM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ZKWASM!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!