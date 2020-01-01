Tokenomie pentru YOLO (YOLO) Descoperă informații cheie despre YOLO (YOLO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre YOLO (YOLO) Born from the recognition that joy is an essential element missing in the cryptocurrency space, YOLO Token endeavors to redefine the digital currency experience. The YOLO NFT Marketplace introduces a revolutionary platform where memes become unique digital artifacts, offering users an engaging intersection of humor and cutting-edge blockchain technology. Pagină de internet oficială: https://yolomeme.io/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xff61F59f1591b32D08414AcAC4454cf7096B67EA

Tokenomie și analiză de preț pentru YOLO (YOLO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru YOLO (YOLO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 91.83K $ 91.83K $ 91.83K Maxim dintotdeauna: $ 0.00004394 $ 0.00004394 $ 0.00004394 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.000000009183 $ 0.000000009183 $ 0.000000009183 Află mai mult despre prețul tokenului YOLO (YOLO)

Tokenomie pentru YOLO (YOLO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru YOLO (YOLO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YOLO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YOLO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YOLO, explorează prețul în direct al tokenului YOLO!

Cum se cumpără YOLO Te interesează să adaugi YOLO (YOLO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru YOLO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra YOLO pe MEXC!

Istoric de preț pentru YOLO (YOLO) Analiza istoricului de preț pentru YOLO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru YOLO!

Predicție de preț pentru YOLO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta YOLO? Pagina noastră de predicție de preț pentru YOLO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul YOLO!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!