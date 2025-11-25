Ce este XU3O8

Informații de preț pentru XU3O8

Tokenomie pentru Uranium.io (XU3O8) Descoperă informații cheie despre Uranium.io (XU3O8), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Uranium.io (XU3O8) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Uranium.io (XU3O8), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 759.84M $ 759.84M $ 759.84M Maxim dintotdeauna: $ 5.38 $ 5.38 $ 5.38 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 4.749 $ 4.749 $ 4.749 Află mai mult despre prețul tokenului Uranium.io (XU3O8) Cumpără XU3O8 acum!

Informații despre Uranium.io (XU3O8) Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure. Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure. Pagină de internet oficială: https://uranium.io Carte albă: https://uranium.io/en/whitepaper Explorator de blocuri: https://explorer.etherlink.com/address/0x79052Ab3C166D4899a1e0DD033aC3b379AF0B1fD

Tokenomie pentru Uranium.io (XU3O8): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Uranium.io (XU3O8) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XU3O8 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XU3O8 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XU3O8, explorează prețul în direct al tokenului XU3O8!

Cum se cumpără XU3O8 Te interesează să adaugi Uranium.io (XU3O8) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru XU3O8, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra XU3O8 pe MEXC! Istoric de preț pentru Uranium.io (XU3O8) Analiza istoricului de preț pentru XU3O8 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru XU3O8! Predicție de preț pentru XU3O8 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XU3O8? Pagina noastră de predicție de preț pentru XU3O8 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XU3O8!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!