Prețul în timp real pentru Uranium.io astăzi este 4.93 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru XU3O8 în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru XU3O8 pe MEXC acum.

Preț în timp real pentru 1 XU3O8 în USD:

$4.93
+0.02%1D
USD
Uranium.io (XU3O8) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:27:29 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Uranium.io (XU3O8) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 4.896
Minim 24 h
$ 4.97
Maxim 24 h

$ 4.896
$ 4.97
--
+0.04%

+0.02%

-3.85%

-3.85%

Prețul în timp real pentru Uranium.io (XU3O8) este $ 4.93. În ultimele 24 de ore, tokenul XU3O8 a fost tranzacționat între un minim de $ 4.896 și un maxim de $ 4.97, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XU3O8 este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XU3O8 s-a modificat cu +0.04% în decursul ultimei ore, cu +0.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.85% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Uranium.io (XU3O8)

$ 210.69K
$ 210.69K$ 210.69K

$ 788.80M
$ 788.80M$ 788.80M

160,000,038
160,000,038 160,000,038

ETHERLINK

Capitalizarea de piață actuală pentru Uranium.io este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 210.69K. Oferta aflată în circulație pentru XU3O8 este --, cu o ofertă totală de 160000038. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 788.80M.

Istoric de preț pentru Uranium.io (XU3O8) USD

Urmărește modificările de preț pentru Uranium.io pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.00099+0.02%
30 de zile$ -0.072-1.44%
60 de zile$ +0.162+3.39%
90 de zile$ +0.434+9.65%
Modificare de preț astăzi pentru Uranium.io

Astăzi, XU3O8 a înregistrat o modificare de $ +0.00099 (+0.02%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Uranium.io

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.072 (-1.44%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Uranium.io

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, XU3O8 a văzut o modificare de $ +0.162 (+3.39%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Uranium.io

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.434 (+9.65%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Uranium.io (XU3O8)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Uranium.io.

Ce este Uranium.io (XU3O8)

Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.

Tokenul Uranium.io este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Uranium.io. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru XU3O8 pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Uranium.io pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Uranium.io fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Uranium.io (USD)

Ce valoare va avea Uranium.io (XU3O8) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Uranium.io (XU3O8) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Uranium.io.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Uranium.io!

Tokenomie pentru Uranium.io (XU3O8)

Înțelegerea tokenomică a Uranium.io (XU3O8) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru XU3O8!

Cum se cumpără Uranium.io (XU3O8)

Vrei să știi cum să cumperi Uranium.io? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Uranium.io cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

XU3O8 în monede locale

Resursă Uranium.io

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Uranium.io, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Uranium.io oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Uranium.io

Cât valorează Uranium.io (XU3O8) astăzi?
Prețul pe viu pentru XU3O8 în USD este 4.93 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru XU3O8 în USD?
Prețul actual pentru XU3O8 la USD este $ 4.93. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Uranium.io?
Capitalizarea de piață pentru XU3O8 este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru XU3O8?
Ofertă aflată în circulație pentru XU3O8 este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru XU3O8?
XU3O8 a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru XU3O8?
XU3O8 a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru XU3O8?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru XU3O8 este $ 210.69K USD.
Va crește XU3O8 în acest an?
XU3O8 ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru XU3O8 pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:27:29 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

