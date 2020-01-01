Tokenomie pentru XRP Healthcare (XRPH) Descoperă informații cheie despre XRP Healthcare (XRPH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre XRP Healthcare (XRPH) The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally. The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally. Pagină de internet oficială: https://xrphealthcare.ai Explorator de blocuri: https://xrpscan.com/account/rM8hNqA3jRJ5Zgp3Xf3xzdZcx2G37guiZk Cumpără XRPH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru XRP Healthcare (XRPH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru XRP Healthcare (XRPH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M Ofertă totală: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M Ofertă aflată în circulație: $ 70.71M $ 70.71M $ 70.71M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M Maxim dintotdeauna: $ 0.34333 $ 0.34333 $ 0.34333 Minim dintotdeauna: $ 0.011403885631873823 $ 0.011403885631873823 $ 0.011403885631873823 Preț curent: $ 0.04071 $ 0.04071 $ 0.04071 Află mai mult despre prețul tokenului XRP Healthcare (XRPH)

Tokenomie pentru XRP Healthcare (XRPH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru XRP Healthcare (XRPH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XRPH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XRPH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XRPH, explorează prețul în direct al tokenului XRPH!

Cum se cumpără XRPH Te interesează să adaugi XRP Healthcare (XRPH) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru XRPH, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra XRPH pe MEXC!

Istoric de preț pentru XRP Healthcare (XRPH) Analiza istoricului de preț pentru XRPH ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru XRPH!

Predicție de preț pentru XRPH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XRPH? Pagina noastră de predicție de preț pentru XRPH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XRPH!

