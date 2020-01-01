Tokenomie pentru XPMarket (XPM) Descoperă informații cheie despre XPMarket (XPM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre XPMarket (XPM) XPMarket is a platform on the XRP Ledger designed for DeFi activities. It allows users to swap digital assets seamlessly with no trading fees, participate in earning programs through yield farming, and receive unique airdrops. Users can also launch their own digital tokens on this platform, tapping into a vibrant community of blockchain enthusiasts. The platform leverages the XRP Ledger's capabilities to provide a user-friendly environment. Pagină de internet oficială: https://xpmarket.com Carte albă: https://docs.xpmarket.com Explorator de blocuri: https://xrpscan.com/account/rXPMxBeefHGxx2K7g5qmmWq3gFsgawkoa

Tokenomie și analiză de preț pentru XPMarket (XPM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru XPMarket (XPM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.77M $ 9.77M $ 9.77M Maxim dintotdeauna: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 Minim dintotdeauna: $ 0.01932916831195484 $ 0.01932916831195484 $ 0.01932916831195484 Preț curent: $ 0.01953 $ 0.01953 $ 0.01953 Află mai mult despre prețul tokenului XPMarket (XPM)

Tokenomie pentru XPMarket (XPM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru XPMarket (XPM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XPM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XPM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XPM, explorează prețul în direct al tokenului XPM!

Cum se cumpără XPM Te interesează să adaugi XPMarket (XPM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru XPM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru XPMarket (XPM) Analiza istoricului de preț pentru XPM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru XPM!

Predicție de preț pentru XPM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XPM? Pagina noastră de predicție de preț pentru XPM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XPM!

