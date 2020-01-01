Tokenomie pentru XO Protocol (XOXO) Descoperă informații cheie despre XO Protocol (XOXO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre XO Protocol (XOXO) XO is a next-generation social discovery platform powered by AI and blockchain. Designed for Gen Z, XO combines Proof of Personhood (PoP), decentralized identity (DID), and AI Agent companionship to create a secure and emotionally engaging social experience. XO is a next-generation social discovery platform powered by AI and blockchain. Designed for Gen Z, XO combines Proof of Personhood (PoP), decentralized identity (DID), and AI Agent companionship to create a secure and emotionally engaging social experience. Pagină de internet oficială: https://xoapp.co Carte albă: https://docs.xoapp.co/xo-whitepaper Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0xc799ada44171b741abf41ee54fb1b47fda5960be Cumpără XOXO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru XO Protocol (XOXO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru XO Protocol (XOXO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Maxim dintotdeauna: $ 0.05239 $ 0.05239 $ 0.05239 Minim dintotdeauna: $ 0.001004285536613526 $ 0.001004285536613526 $ 0.001004285536613526 Preț curent: $ 0.0010126 $ 0.0010126 $ 0.0010126 Află mai mult despre prețul tokenului XO Protocol (XOXO)

Tokenomie pentru XO Protocol (XOXO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru XO Protocol (XOXO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XOXO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XOXO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XOXO, explorează prețul în direct al tokenului XOXO!

Istoric de preț pentru XO Protocol (XOXO) Analiza istoricului de preț pentru XOXO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru XOXO!

Predicție de preț pentru XOXO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XOXO? Pagina noastră de predicție de preț pentru XOXO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XOXO!

