XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It's also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana.

Pagină de internet oficială: https://xcarnival.fi/
Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x4be63a9b26EE89b9a3a13fd0aA1D0b2427C135f8

Tokenomie și analiză de preț pentru XCarnival (XCV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru XCarnival (XCV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 776.41K $ 776.41K $ 776.41K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 790.64M $ 790.64M $ 790.64M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 982.00K $ 982.00K $ 982.00K Maxim dintotdeauna: $ 2.063 $ 2.063 $ 2.063 Minim dintotdeauna: $ 0.000264223930471337 $ 0.000264223930471337 $ 0.000264223930471337 Preț curent: $ 0.000982 $ 0.000982 $ 0.000982 Află mai mult despre prețul tokenului XCarnival (XCV)

Tokenomie pentru XCarnival (XCV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru XCarnival (XCV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XCV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XCV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XCV, explorează prețul în direct al tokenului XCV!

