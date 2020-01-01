Tokenomie pentru Chainge (XCHNG) Descoperă informații cheie despre Chainge (XCHNG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Chainge (XCHNG) $XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider. Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain. Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume. Pagină de internet oficială: https://www.chainge.finance/ Carte albă: https://chainge-finance.gitbook.io/chainge-finance/ Explorator de blocuri: http://fsnex.com Cumpără XCHNG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Chainge (XCHNG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Chainge (XCHNG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 872.24K $ 872.24K $ 872.24K Ofertă totală: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ofertă aflată în circulație: $ 474.05M $ 474.05M $ 474.05M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Maxim dintotdeauna: $ 0.27548 $ 0.27548 $ 0.27548 Minim dintotdeauna: $ 0.001490421308145937 $ 0.001490421308145937 $ 0.001490421308145937 Preț curent: $ 0.00184 $ 0.00184 $ 0.00184 Află mai mult despre prețul tokenului Chainge (XCHNG)

Tokenomie pentru Chainge (XCHNG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Chainge (XCHNG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XCHNG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XCHNG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XCHNG, explorează prețul în direct al tokenului XCHNG!

Cum se cumpără XCHNG Te interesează să adaugi Chainge (XCHNG) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru XCHNG, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra XCHNG pe MEXC!

Istoric de preț pentru Chainge (XCHNG) Analiza istoricului de preț pentru XCHNG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru XCHNG!

Predicție de preț pentru XCHNG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XCHNG? Pagina noastră de predicție de preț pentru XCHNG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XCHNG!

