Informații despre WEEX Token (WXT) WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community. WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community. Pagină de internet oficială: https://www.weex.com/wxt Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x1B66474c8ECA3827f16202907F41F63785579716 Cumpără WXT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru WEEX Token (WXT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru WEEX Token (WXT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 222.59M $ 222.59M $ 222.59M Maxim dintotdeauna: $ 0.045851 $ 0.045851 $ 0.045851 Minim dintotdeauna: $ 0.01076131063143907 $ 0.01076131063143907 $ 0.01076131063143907 Preț curent: $ 0.037099 $ 0.037099 $ 0.037099 Află mai mult despre prețul tokenului WEEX Token (WXT)

Tokenomie pentru WEEX Token (WXT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru WEEX Token (WXT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WXT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WXT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WXT, explorează prețul în direct al tokenului WXT!

Cum se cumpără WXT Te interesează să adaugi WEEX Token (WXT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WXT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra WXT pe MEXC!

Istoric de preț pentru WEEX Token (WXT) Analiza istoricului de preț pentru WXT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WXT!

Predicție de preț pentru WXT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WXT? Pagina noastră de predicție de preț pentru WXT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WXT!

