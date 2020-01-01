Tokenomie pentru Wicrypt (WNT) Descoperă informații cheie despre Wicrypt (WNT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Wicrypt (WNT) The Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid! The Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid! Pagină de internet oficială: https://wicrypt.com/ Carte albă: https://whitepaper.wicrypt.com/ Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x82a0e6c02b91ec9f6ff943c0a933c03dbaa19689 Cumpără WNT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Wicrypt (WNT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wicrypt (WNT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 314.23K $ 314.23K $ 314.23K Ofertă totală: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ofertă aflată în circulație: $ 26.12M $ 26.12M $ 26.12M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.41M $ 2.41M $ 2.41M Maxim dintotdeauna: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Minim dintotdeauna: $ 0.00885626534093369 $ 0.00885626534093369 $ 0.00885626534093369 Preț curent: $ 0.012028 $ 0.012028 $ 0.012028 Află mai mult despre prețul tokenului Wicrypt (WNT)

Tokenomie pentru Wicrypt (WNT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wicrypt (WNT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WNT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WNT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WNT, explorează prețul în direct al tokenului WNT!

Cum se cumpără WNT Te interesează să adaugi Wicrypt (WNT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WNT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra WNT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Wicrypt (WNT) Analiza istoricului de preț pentru WNT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WNT!

Predicție de preț pentru WNT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WNT? Pagina noastră de predicție de preț pentru WNT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WNT!

