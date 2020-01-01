Tokenomie pentru WMT (WMT) Descoperă informații cheie despre WMT (WMT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre WMT (WMT) World Mobile Token is the token powering the World Mobile Network. World Mobile is developing a global hybrid telecoms network using a shared economy model built on blockchain. The use of blockchain in this model enables the removal of intermediaries and a layer of cost. It also enables the rapid expansion of the network thanks to the transparency provided by smart contracts, which allow the participants to have a provable and guaranteed rewards system. World Mobile is providing a solution to the global problem that nearly half of the world is still not connected, as highlighted by the United Nations. This solution aims to address the affordability issue, as well as the more efficient use of network resources, to enable connectivity to be provided in a more distributed and decentralised manner. The World Mobile Chain is built on Cardano as a native asset and operates as a layer 1.5 network with node operators that provide decentralised telecommunications services including Communications as a Service, Content as a Service, etc. Pagină de internet oficială: https://worldmobiletoken.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru WMT (WMT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru WMT (WMT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: -- -- -- Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): -- -- -- Maxim dintotdeauna: -- -- -- Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: -- -- -- Află mai mult despre prețul tokenului WMT (WMT)

Tokenomie pentru WMT (WMT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru WMT (WMT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WMT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WMT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WMT, explorează prețul în direct al tokenului WMT!

Istoric de preț pentru WMT (WMT) Analiza istoricului de preț pentru WMT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WMT!

Predicție de preț pentru WMT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WMT? Pagina noastră de predicție de preț pentru WMT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WMT!

