Tokenomie pentru Common Wealth (WLTH) Descoperă informații cheie despre Common Wealth (WLTH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Common Wealth (WLTH) Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's. Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's. Pagină de internet oficială: http://joincommonwealth.xyz Carte albă: https://joincommonwealth.xyz/whitepaper Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0x99b2b1a2adb02b38222adcd057783d7e5d1fcc7d Cumpără WLTH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Common Wealth (WLTH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Common Wealth (WLTH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.02M $ 6.02M $ 6.02M Ofertă totală: $ 978.19M $ 978.19M $ 978.19M Ofertă aflată în circulație: $ 880.71M $ 880.71M $ 880.71M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.84M $ 6.84M $ 6.84M Maxim dintotdeauna: $ 0.25419 $ 0.25419 $ 0.25419 Minim dintotdeauna: $ 0.002104944606864166 $ 0.002104944606864166 $ 0.002104944606864166 Preț curent: $ 0.00684 $ 0.00684 $ 0.00684 Află mai mult despre prețul tokenului Common Wealth (WLTH)

Tokenomie pentru Common Wealth (WLTH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Common Wealth (WLTH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WLTH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WLTH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WLTH, explorează prețul în direct al tokenului WLTH!

Cum se cumpără WLTH Te interesează să adaugi Common Wealth (WLTH) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WLTH, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra WLTH pe MEXC!

Istoric de preț pentru Common Wealth (WLTH) Analiza istoricului de preț pentru WLTH ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WLTH!

Predicție de preț pentru WLTH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WLTH? Pagina noastră de predicție de preț pentru WLTH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WLTH!

