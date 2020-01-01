Tokenomie pentru Welf (WELF) Descoperă informații cheie despre Welf (WELF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Welf (WELF) WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms. WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms. Pagină de internet oficială: https://www.welf.com/ Carte albă: https://docsend.com/view/2guz5b9i8ikbvnux Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x2a92525fDA8D3AB481f8E2a913B64B64bD1c9fdD Cumpără WELF acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Welf (WELF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Welf (WELF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.40M $ 5.40M $ 5.40M Ofertă totală: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ofertă aflată în circulație: $ 10.72M $ 10.72M $ 10.72M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.22M $ 25.22M $ 25.22M Maxim dintotdeauna: $ 5.1778 $ 5.1778 $ 5.1778 Minim dintotdeauna: $ 0.4277405196841301 $ 0.4277405196841301 $ 0.4277405196841301 Preț curent: $ 0.5043 $ 0.5043 $ 0.5043 Află mai mult despre prețul tokenului Welf (WELF)

Tokenomie pentru Welf (WELF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Welf (WELF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WELF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WELF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WELF, explorează prețul în direct al tokenului WELF!

Cum se cumpără WELF Te interesează să adaugi Welf (WELF) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WELF, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra WELF pe MEXC!

Istoric de preț pentru Welf (WELF) Analiza istoricului de preț pentru WELF ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WELF!

Predicție de preț pentru WELF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WELF? Pagina noastră de predicție de preț pentru WELF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WELF!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!