Informații despre Wagmi (WAGMI) The WAGMI protocol is a limited TVL decentralised exchange with advanced liquidity provision strategies, GMI mechanics and leverage. The WAGMI protocol is a limited TVL decentralised exchange with advanced liquidity provision strategies, GMI mechanics and leverage. Pagină de internet oficială: https://wagmi.com/ Carte albă: https://docs.wagmi.com Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/Hb4m5r21uoA1rWiNFBJgWN8W52QYbw6UV9jAQDbGNsqH Cumpără WAGMI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Wagmi (WAGMI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wagmi (WAGMI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.39B $ 1.39B $ 1.39B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.71M $ 4.71M $ 4.71M Maxim dintotdeauna: $ 0.068 $ 0.068 $ 0.068 Minim dintotdeauna: $ 0.001999700147962423 $ 0.001999700147962423 $ 0.001999700147962423 Preț curent: $ 0.003381 $ 0.003381 $ 0.003381 Află mai mult despre prețul tokenului Wagmi (WAGMI)

Tokenomie pentru Wagmi (WAGMI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wagmi (WAGMI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WAGMI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WAGMI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WAGMI, explorează prețul în direct al tokenului WAGMI!

Cum se cumpără WAGMI Te interesează să adaugi Wagmi (WAGMI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WAGMI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra WAGMI pe MEXC!

Istoric de preț pentru Wagmi (WAGMI) Analiza istoricului de preț pentru WAGMI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WAGMI!

Predicție de preț pentru WAGMI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WAGMI? Pagina noastră de predicție de preț pentru WAGMI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WAGMI!

