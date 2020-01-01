Tokenomie pentru Dasha (VVAIFU) Descoperă informații cheie despre Dasha (VVAIFU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Dasha (VVAIFU) vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha. vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha. Pagină de internet oficială: https://vvaifu.fun/ Carte albă: https://docs.vvaifu.fun/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/FQ1tyso61AH1tzodyJfSwmzsD3GToybbRNoZxUBz21p8 Cumpără VVAIFU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Dasha (VVAIFU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dasha (VVAIFU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Ofertă totală: $ 993.30M $ 993.30M $ 993.30M Ofertă aflată în circulație: $ 993.30M $ 993.30M $ 993.30M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Maxim dintotdeauna: $ 0.24012 $ 0.24012 $ 0.24012 Minim dintotdeauna: $ 0.00002140115072816 $ 0.00002140115072816 $ 0.00002140115072816 Preț curent: $ 0.001515 $ 0.001515 $ 0.001515 Află mai mult despre prețul tokenului Dasha (VVAIFU)

Tokenomie pentru Dasha (VVAIFU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dasha (VVAIFU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VVAIFU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VVAIFU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VVAIFU, explorează prețul în direct al tokenului VVAIFU!

Cum se cumpără VVAIFU Te interesează să adaugi Dasha (VVAIFU) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru VVAIFU, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra VVAIFU pe MEXC!

Istoric de preț pentru Dasha (VVAIFU) Analiza istoricului de preț pentru VVAIFU ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru VVAIFU!

Predicție de preț pentru VVAIFU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VVAIFU? Pagina noastră de predicție de preț pentru VVAIFU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VVAIFU!

