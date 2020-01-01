Tokenomie pentru Victoria VR (VR) Descoperă informații cheie despre Victoria VR (VR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users. Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users. Pagină de internet oficială: https://victoriavr.com/ Carte albă: https://www.victoriavr.com/whitepaper/Whitepaper-VictoriaVR.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x7d5121505149065b562c789a0145ed750e6e8cdd

Tokenomie și analiză de preț pentru Victoria VR (VR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Victoria VR (VR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 39.43M Ofertă totală: $ 16.80B Ofertă aflată în circulație: $ 6.73B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 98.43M Maxim dintotdeauna: $ 0.15 Minim dintotdeauna: $ 0.002227327757474757 Preț curent: $ 0.005859

Tokenomie pentru Victoria VR (VR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Victoria VR (VR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VR, explorează prețul în direct al tokenului VR!

Cum se cumpără VR Te interesează să adaugi Victoria VR (VR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru VR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru Victoria VR (VR) Analiza istoricului de preț pentru VR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru VR!

Predicție de preț pentru VR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VR? Pagina noastră de predicție de preț pentru VR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VR!

