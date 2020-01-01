Tokenomie pentru Vertus (VERT) Descoperă informații cheie despre Vertus (VERT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Vertus (VERT) Vertus is a custodial wallet on the TON blockchain, aiming to build an extensive ecosystem of DeFi products, accessible directly through Telegram. This integration ensures a user-friendly experience, allowing for a smooth entry into the world of cryptocurrency. Vertus is a custodial wallet on the TON blockchain, aiming to build an extensive ecosystem of DeFi products, accessible directly through Telegram. This integration ensures a user-friendly experience, allowing for a smooth entry into the world of cryptocurrency. Pagină de internet oficială: https://tonviewer.com/EQDfglfrf0Os38cKPHaOKqQenJpls2s0cey8acQFjPC_VERT?section=holders Explorator de blocuri: https://tonscan.org/jetton/EQDfglfrf0Os38cKPHaOKqQenJpls2s0cey8acQFjPC_VERT#transactions Cumpără VERT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Vertus (VERT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Vertus (VERT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 566.37K $ 566.37K $ 566.37K Ofertă totală: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ofertă aflată în circulație: $ 527.20M $ 527.20M $ 527.20M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Maxim dintotdeauna: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Minim dintotdeauna: $ 0.000454048431274251 $ 0.000454048431274251 $ 0.000454048431274251 Preț curent: $ 0.0010743 $ 0.0010743 $ 0.0010743 Află mai mult despre prețul tokenului Vertus (VERT)

Tokenomie pentru Vertus (VERT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Vertus (VERT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VERT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VERT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VERT, explorează prețul în direct al tokenului VERT!

Istoric de preț pentru Vertus (VERT) Analiza istoricului de preț pentru VERT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru VERT!

Predicție de preț pentru VERT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VERT? Pagina noastră de predicție de preț pentru VERT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VERT!

