Informații despre Velodrome Finance (VELODROME) Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential. Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential. Pagină de internet oficială: https://velodrome.finance/ Carte albă: https://docs.velodrome.finance/ Explorator de blocuri: https://optimistic.etherscan.io/token/0x9560e827af36c94d2ac33a39bce1fe78631088db Cumpără VELODROME acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Velodrome Finance (VELODROME) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Velodrome Finance (VELODROME), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 39.49M $ 39.49M $ 39.49M Ofertă totală: $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B Ofertă aflată în circulație: $ 915.20M $ 915.20M $ 915.20M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 95.99M $ 95.99M $ 95.99M Maxim dintotdeauna: $ 0.448 $ 0.448 $ 0.448 Minim dintotdeauna: $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 Preț curent: $ 0.04315 $ 0.04315 $ 0.04315 Află mai mult despre prețul tokenului Velodrome Finance (VELODROME)

Tokenomie pentru Velodrome Finance (VELODROME): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Velodrome Finance (VELODROME) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VELODROME care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VELODROME care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VELODROME, explorează prețul în direct al tokenului VELODROME!

Istoric de preț pentru Velodrome Finance (VELODROME) Analiza istoricului de preț pentru VELODROME ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru VELODROME!

Predicție de preț pentru VELODROME Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VELODROME? Pagina noastră de predicție de preț pentru VELODROME combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VELODROME!

