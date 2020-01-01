Tokenomie pentru VARA (VARA) Descoperă informații cheie despre VARA (VARA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre VARA (VARA) Vara network is a revolutionary Web 3.0 application platform. Supporting parallel data processing for deep scalability, Vara's unique architecture enables new design patterns and features within programs — driving the next generation of Web3 dApps. Pagină de internet oficială: https://vara.network/ Explorator de blocuri: https://vara.subscan.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru VARA (VARA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru VARA (VARA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.33M $ 11.33M $ 11.33M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 4.39B $ 4.39B $ 4.39B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.80M $ 25.80M $ 25.80M Maxim dintotdeauna: $ 0.009 $ 0.009 $ 0.009 Minim dintotdeauna: $ 0.00260104397111077 $ 0.00260104397111077 $ 0.00260104397111077 Preț curent: $ 0.00258 $ 0.00258 $ 0.00258 Află mai mult despre prețul tokenului VARA (VARA)

Tokenomie pentru VARA (VARA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru VARA (VARA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VARA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VARA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VARA, explorează prețul în direct al tokenului VARA!

