Tokenomie și analiză de preț pentru Vameon (VAMEON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Vameon (VAMEON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.34M $ 4.34M $ 4.34M Ofertă totală: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ofertă aflată în circulație: $ 249.41B $ 249.41B $ 249.41B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.42M $ 17.42M $ 17.42M Maxim dintotdeauna: $ 0.000953922 $ 0.000953922 $ 0.000953922 Minim dintotdeauna: $ 0.000004946453995299 $ 0.000004946453995299 $ 0.000004946453995299 Preț curent: $ 0.00001742 $ 0.00001742 $ 0.00001742 Află mai mult despre prețul tokenului Vameon (VAMEON) Cumpără VAMEON acum!

Informații despre Vameon (VAMEON) Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay. Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay. Pagină de internet oficială: https://vameon.com/ Carte albă: https://vameon.com/docs/Vameon-Whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xa4c3497b57c8b6d510f3707a1e9694fd791f45fb

Tokenomie pentru Vameon (VAMEON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Vameon (VAMEON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VAMEON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VAMEON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VAMEON, explorează prețul în direct al tokenului VAMEON!

Cum se cumpără VAMEON Te interesează să adaugi Vameon (VAMEON) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru VAMEON, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra VAMEON pe MEXC! Istoric de preț pentru Vameon (VAMEON) Analiza istoricului de preț pentru VAMEON ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru VAMEON! Predicție de preț pentru VAMEON Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VAMEON? Pagina noastră de predicție de preț pentru VAMEON combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VAMEON!

