Informații despre USDP (USDP) Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts. Pagină de internet oficială: https://www.paxos.com/usdp/ Carte albă: https://account.paxos.com/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/HVbpJAQGNpkgBaYBZQBR1t7yFdvaYVp2vCQQfKKEN4tM

Tokenomie și analiză de preț pentru USDP (USDP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru USDP (USDP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 63.23M $ 63.23M $ 63.23M Ofertă totală: $ 63.26M $ 63.26M $ 63.26M Ofertă aflată în circulație: $ 63.26M $ 63.26M $ 63.26M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 63.23M $ 63.23M $ 63.23M Maxim dintotdeauna: $ 2.0006 $ 2.0006 $ 2.0006 Minim dintotdeauna: $ 0.872764435084 $ 0.872764435084 $ 0.872764435084 Preț curent: $ 0.9994 $ 0.9994 $ 0.9994 Află mai mult despre prețul tokenului USDP (USDP)

Tokenomie pentru USDP (USDP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru USDP (USDP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri USDP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri USDP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru USDP, explorează prețul în direct al tokenului USDP!

