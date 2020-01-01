Tokenomie pentru Decentralized USD (USDD) Descoperă informații cheie despre Decentralized USD (USDD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Decentralized USD (USDD) USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system. Pagină de internet oficială: https://usdd.io/ Carte albă: https://usdd.network/USDD-en.pdf Explorator de blocuri: https://tronscan.org/#/token20/TXDk8mbtRbXeYuMNS83CfKPaYYT8XWv9Hz Cumpără USDD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Decentralized USD (USDD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Decentralized USD (USDD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 486.13M $ 486.13M $ 486.13M Ofertă totală: $ 486.27M $ 486.27M $ 486.27M Ofertă aflată în circulație: $ 486.27M $ 486.27M $ 486.27M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 486.13M $ 486.13M $ 486.13M Maxim dintotdeauna: $ 1.0477 $ 1.0477 $ 1.0477 Minim dintotdeauna: $ 0.9254333369528154 $ 0.9254333369528154 $ 0.9254333369528154 Preț curent: $ 0.9997 $ 0.9997 $ 0.9997 Află mai mult despre prețul tokenului Decentralized USD (USDD)

Tokenomie pentru Decentralized USD (USDD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Decentralized USD (USDD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri USDD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri USDD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru USDD, explorează prețul în direct al tokenului USDD!

Cum se cumpără USDD Te interesează să adaugi Decentralized USD (USDD) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru USDD, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra USDD pe MEXC!

Istoric de preț pentru Decentralized USD (USDD) Analiza istoricului de preț pentru USDD ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru USDD!

Predicție de preț pentru USDD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta USDD? Pagina noastră de predicție de preț pentru USDD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul USDD!

