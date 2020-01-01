Tokenomie pentru Unipoly Coin (UNP) Descoperă informații cheie despre Unipoly Coin (UNP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Unipoly Coin (UNP) UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2. UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2. Pagină de internet oficială: https://www.unipolycoin.com Carte albă: https://unipolycoin.com/WhitepaperEn.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x23d7Ff057c696fEE679c60cEf61Fee6614218f04 Cumpără UNP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Unipoly Coin (UNP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Unipoly Coin (UNP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 32.70M $ 32.70M $ 32.70M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 219.23M $ 219.23M $ 219.23M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 149.14M $ 149.14M $ 149.14M Maxim dintotdeauna: $ 0.29954 $ 0.29954 $ 0.29954 Minim dintotdeauna: $ 0.009826563500557434 $ 0.009826563500557434 $ 0.009826563500557434 Preț curent: $ 0.14914 $ 0.14914 $ 0.14914 Află mai mult despre prețul tokenului Unipoly Coin (UNP)

Tokenomie pentru Unipoly Coin (UNP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Unipoly Coin (UNP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UNP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UNP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UNP, explorează prețul în direct al tokenului UNP!

Cum se cumpără UNP Te interesează să adaugi Unipoly Coin (UNP) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru UNP, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra UNP pe MEXC!

Istoric de preț pentru Unipoly Coin (UNP) Analiza istoricului de preț pentru UNP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru UNP!

Predicție de preț pentru UNP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta UNP? Pagina noastră de predicție de preț pentru UNP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul UNP!

