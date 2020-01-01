Tokenomie pentru UniBot (UNIBOT) Descoperă informații cheie despre UniBot (UNIBOT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre UniBot (UNIBOT) Unibot is the Fastest Telegram Trading Bot. Users can experience seamless and lightning-fast trading on the go with Unibot’s free-to-use Telegram bot. Unibot is the Fastest Telegram Trading Bot. Users can experience seamless and lightning-fast trading on the go with Unibot’s free-to-use Telegram bot. Pagină de internet oficială: https://unibot.app/ Carte albă: https://learn.unibot.app/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xf819d9cb1c2a819fd991781a822de3ca8607c3c9 Cumpără UNIBOT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru UniBot (UNIBOT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru UniBot (UNIBOT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Ofertă totală: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Maxim dintotdeauna: $ 245 $ 245 $ 245 Minim dintotdeauna: $ 2.019712579714102 $ 2.019712579714102 $ 2.019712579714102 Preț curent: $ 2.429 $ 2.429 $ 2.429 Află mai mult despre prețul tokenului UniBot (UNIBOT)

Tokenomie pentru UniBot (UNIBOT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru UniBot (UNIBOT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UNIBOT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UNIBOT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UNIBOT, explorează prețul în direct al tokenului UNIBOT!

Cum se cumpără UNIBOT Te interesează să adaugi UniBot (UNIBOT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru UNIBOT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra UNIBOT pe MEXC!

Istoric de preț pentru UniBot (UNIBOT) Analiza istoricului de preț pentru UNIBOT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru UNIBOT!

Predicție de preț pentru UNIBOT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta UNIBOT? Pagina noastră de predicție de preț pentru UNIBOT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul UNIBOT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!