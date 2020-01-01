Tokenomie pentru UBU (UBU) Descoperă informații cheie despre UBU (UBU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre UBU (UBU) Africa's first Metaverse, Africarare is the future of AI powered mixed reality, with a bold vision to serve over a billion people and break barriers. With a focus on Africa and communities worldwide, Africarare aims to create an inclusive platform that empowers individuals, brands, and communities to unleash their potential. By combining AI and mixed reality technologies, Africarare provides an immersive and interactive experience that transcends geographical boundaries. The platform enables users to connect, collaborate, and explore new possibilities in a dynamic digital environment. Pagină de internet oficială: https://www.playubu.ai/ Carte albă: https://litepaper.africarare.io/ Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x78445485A8d5b3BE765e3027bc336e3c272a23c9 Cumpără UBU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru UBU (UBU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru UBU (UBU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.45M $ 16.45M $ 16.45M Maxim dintotdeauna: $ 0.14084 $ 0.14084 $ 0.14084 Minim dintotdeauna: $ 0.016098428029850106 $ 0.016098428029850106 $ 0.016098428029850106 Preț curent: $ 0.01645 $ 0.01645 $ 0.01645 Află mai mult despre prețul tokenului UBU (UBU)

Tokenomie pentru UBU (UBU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru UBU (UBU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UBU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UBU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UBU, explorează prețul în direct al tokenului UBU!

Cum se cumpără UBU Te interesează să adaugi UBU (UBU) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru UBU, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra UBU pe MEXC!

Istoric de preț pentru UBU (UBU) Analiza istoricului de preț pentru UBU ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru UBU!

Predicție de preț pentru UBU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta UBU? Pagina noastră de predicție de preț pentru UBU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul UBU!

