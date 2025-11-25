Ce este TRWA

Informații de preț pentru TRWA

Tokenomie pentru TRWA (TRWA) Descoperă informații cheie despre TRWA (TRWA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru TRWA (TRWA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TRWA (TRWA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.58M $ 9.58M $ 9.58M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.68M $ 13.68M $ 13.68M Maxim dintotdeauna: $ 0.026757 $ 0.026757 $ 0.026757 Minim dintotdeauna: $ 0.000074877740838432 $ 0.000074877740838432 $ 0.000074877740838432 Preț curent: $ 0.001368 $ 0.001368 $ 0.001368 Află mai mult despre prețul tokenului TRWA (TRWA) Cumpără TRWA acum!

Informații despre TRWA (TRWA) TRWA is a token project on the Ethereum chain. Its name may originate from an acronym representing a strategic plan or core vision. TRWA is a token project on the Ethereum chain. Its name may originate from an acronym representing a strategic plan or core vision. Pagină de internet oficială: https://tharwa.finance/ Carte albă: https://tharwa.gitbook.io/tharwa Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x7b10d50b5885bE4c7985A88408265c109bd1EeC8

Tokenomie pentru TRWA (TRWA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TRWA (TRWA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TRWA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TRWA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TRWA, explorează prețul în direct al tokenului TRWA!

Cum se cumpără TRWA Te interesează să adaugi TRWA (TRWA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TRWA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TRWA pe MEXC! Istoric de preț pentru TRWA (TRWA) Analiza istoricului de preț pentru TRWA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TRWA! Predicție de preț pentru TRWA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TRWA? Pagina noastră de predicție de preț pentru TRWA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TRWA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!