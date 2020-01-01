Tokenomie pentru Shiba Inu Treat (TREAT) Descoperă informații cheie despre Shiba Inu Treat (TREAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Shiba Inu Treat (TREAT) Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu's Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State's innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu's status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world's most influential brands and a true technology powerhouse. Pagină de internet oficială: https://www.shib.io Carte albă: https://shib.io/documents/SHIBPAPER-ABRIDGED-V.1.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xa02c49da76a085e4e1ee60a6b920ddbc8db599f4#balances Cumpără TREAT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Shiba Inu Treat (TREAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Shiba Inu Treat (TREAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.49M $ 11.49M $ 11.49M Maxim dintotdeauna: $ 0.0441 $ 0.0441 $ 0.0441 Minim dintotdeauna: $ 0.001137733532507982 $ 0.001137733532507982 $ 0.001137733532507982 Preț curent: $ 0.001149 $ 0.001149 $ 0.001149 Află mai mult despre prețul tokenului Shiba Inu Treat (TREAT)

Tokenomie pentru Shiba Inu Treat (TREAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Shiba Inu Treat (TREAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TREAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TREAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TREAT, explorează prețul în direct al tokenului TREAT!

Cum se cumpără TREAT Te interesează să adaugi Shiba Inu Treat (TREAT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TREAT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TREAT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Shiba Inu Treat (TREAT) Analiza istoricului de preț pentru TREAT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TREAT!

Predicție de preț pentru TREAT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TREAT? Pagina noastră de predicție de preț pentru TREAT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TREAT!

