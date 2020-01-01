Tokenomie pentru TRAVA.FINANCE (TRAVA) Descoperă informații cheie despre TRAVA.FINANCE (TRAVA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TRAVA.FINANCE (TRAVA) TRAVA is the world's first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending. Pagină de internet oficială: https://trava.finance/ Carte albă: https://docs.trava.finance/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x0391be54e72f7e001f6bbc331777710b4f2999ef

Tokenomie și analiză de preț pentru TRAVA.FINANCE (TRAVA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TRAVA.FINANCE (TRAVA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 417.37K $ 417.37K $ 417.37K Ofertă totală: $ 4.75B $ 4.75B $ 4.75B Ofertă aflată în circulație: $ 4.24B $ 4.24B $ 4.24B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 492.50K $ 492.50K $ 492.50K Maxim dintotdeauna: $ 0.03379 $ 0.03379 $ 0.03379 Minim dintotdeauna: $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 Preț curent: $ 0.0000985 $ 0.0000985 $ 0.0000985 Află mai mult despre prețul tokenului TRAVA.FINANCE (TRAVA)

Tokenomie pentru TRAVA.FINANCE (TRAVA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TRAVA.FINANCE (TRAVA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TRAVA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TRAVA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TRAVA, explorează prețul în direct al tokenului TRAVA!

Cum se cumpără TRAVA Te interesează să adaugi TRAVA.FINANCE (TRAVA) în portofelul tău?

Istoric de preț pentru TRAVA.FINANCE (TRAVA) Analiza istoricului de preț pentru TRAVA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TRAVA!

Predicție de preț pentru TRAVA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TRAVA? Pagina noastră de predicție de preț pentru TRAVA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TRAVA!

