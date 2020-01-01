Tokenomie pentru TokenFi (TOKEN) Descoperă informații cheie despre TokenFi (TOKEN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TokenFi (TOKEN) TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry. Pagină de internet oficială: https://tokenfi.com Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x4507cEf57C46789eF8d1a19EA45f4216bae2B528

Tokenomie și analiză de preț pentru TokenFi (TOKEN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TokenFi (TOKEN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.91M $ 11.91M $ 11.91M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 119.10M $ 119.10M $ 119.10M Maxim dintotdeauna: $ 0.25178 $ 0.25178 $ 0.25178 Minim dintotdeauna: $ 0.000048638485014782 $ 0.000048638485014782 $ 0.000048638485014782 Preț curent: $ 0.01191 $ 0.01191 $ 0.01191 Află mai mult despre prețul tokenului TokenFi (TOKEN)

Tokenomie pentru TokenFi (TOKEN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TokenFi (TOKEN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TOKEN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TOKEN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TOKEN, explorează prețul în direct al tokenului TOKEN!

Cum se cumpără TOKEN Te interesează să adaugi TokenFi (TOKEN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TOKEN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TOKEN pe MEXC!

Istoric de preț pentru TokenFi (TOKEN) Analiza istoricului de preț pentru TOKEN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TOKEN!

Predicție de preț pentru TOKEN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TOKEN? Pagina noastră de predicție de preț pentru TOKEN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TOKEN!

