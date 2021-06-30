Tokenomie pentru IRON Titanium (TITAN) Descoperă informații cheie despre IRON Titanium (TITAN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre IRON Titanium (TITAN) TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN. Pagină de internet oficială: https://www.titandao.finance/ Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0xaAa5B9e6c589642f98a1cDA99B9D024B8407285A Cumpără TITAN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru IRON Titanium (TITAN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru IRON Titanium (TITAN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Maxim dintotdeauna: $ 0.0000033445 $ 0.0000033445 $ 0.0000033445 Minim dintotdeauna: $ 0.000000004556478833 $ 0.000000004556478833 $ 0.000000004556478833 Preț curent: $ 0.000000006489 $ 0.000000006489 $ 0.000000006489 Află mai mult despre prețul tokenului IRON Titanium (TITAN)

Tokenomie pentru IRON Titanium (TITAN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru IRON Titanium (TITAN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TITAN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TITAN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TITAN, explorează prețul în direct al tokenului TITAN!

Cum se cumpără TITAN Te interesează să adaugi IRON Titanium (TITAN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TITAN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TITAN pe MEXC!

Istoric de preț pentru IRON Titanium (TITAN) Analiza istoricului de preț pentru TITAN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TITAN!

Predicție de preț pentru TITAN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TITAN? Pagina noastră de predicție de preț pentru TITAN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TITAN!

