Informații despre TIA (TIA) Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains. Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains. Pagină de internet oficială: https://www.celestia.org Carte albă: https://arxiv.org/abs/1905.09274 Explorator de blocuri: https://www.mintscan.io/celestia Cumpără TIA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru TIA (TIA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TIA (TIA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B Ofertă totală: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Ofertă aflată în circulație: $ 794.32M $ 794.32M $ 794.32M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B Maxim dintotdeauna: $ 21.05 $ 21.05 $ 21.05 Minim dintotdeauna: $ 1.3200881133445714 $ 1.3200881133445714 $ 1.3200881133445714 Preț curent: $ 1.409 $ 1.409 $ 1.409 Află mai mult despre prețul tokenului TIA (TIA)

Structura în profunzime a tokenului TIA (TIA) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri TIA. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Celestia’s token economics are designed to support its modular blockchain architecture, incentivize network security, and fund ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of the issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms for the TIA token. Issuance Mechanism Inflationary Model : TIA is an inflationary token. The initial supply at mainnet launch (Oct 31, 2023) was 1 billion TIA, with no maximum supply.

: TIA is an inflationary token. The initial supply at mainnet launch (Oct 31, 2023) was 1 billion TIA, with no maximum supply. Annual Inflation : Starts at 8% in the first year, decreasing by 10% each subsequent year until it stabilizes at 1.5% annually from Oct 31, 2039, onwards.

: Starts at 8% in the first year, decreasing by 10% each subsequent year until it stabilizes at 1.5% annually from Oct 31, 2039, onwards. Distribution of Inflation : 98% of new tokens go to validators as staking rewards; 2% to the Community Pool for ecosystem initiatives.

: 98% of new tokens go to validators as staking rewards; 2% to the Community Pool for ecosystem initiatives. Block Issuance: Inflation is calculated based on the total supply at the start of each year and distributed per block using block timestamps. Allocation Mechanism Genesis Allocation Table Category Description % of Genesis Supply Unlock Details Public Allocation Genesis Drop & Incentivized Testnet (7.41%), Future Initiatives (12.59%) 20.00% Fully unlocked at launch R&D & Ecosystem Foundation & core devs for R&D, protocol, ecosystem, node ops, etc. 26.79% 25% unlocked at launch, 75% linear over 4 years Early Backers: Series A&B Early supporters (Series A & B) 19.67% Vesting schedule (details below) Early Backers: Seed Early supporters (Seed round) 15.90% Vesting schedule (details below) Initial Core Contributors Celestia Labs team members 17.64% Vesting schedule (details below) Community Airdrop : 6% of supply was distributed via a Genesis Airdrop to developers and onchain addresses across multiple ecosystems.

: 6% of supply was distributed via a Genesis Airdrop to developers and onchain addresses across multiple ecosystems. Future Development: 39.4% of tokens are reserved for ongoing research, development, and ecosystem expansion. Usage and Incentive Mechanism Staking & Security : TIA is used to secure the network via proof-of-stake. Validators and delegators earn rewards from inflation and transaction fees.

: TIA is used to secure the network via proof-of-stake. Validators and delegators earn rewards from inflation and transaction fees. Transaction Fees : All network fees (including “PayForBlobs” for data availability) are paid in TIA. Fees are variable, based on transaction size and user input.

: All network fees (including “PayForBlobs” for data availability) are paid in TIA. Fees are variable, based on transaction size and user input. Governance : TIA holders can propose and vote on governance proposals, including network upgrades and Community Pool spending.

: TIA holders can propose and vote on governance proposals, including network upgrades and Community Pool spending. Ecosystem Incentives: The Community Pool and R&D allocations fund ecosystem initiatives, developer grants, and public goods. Locking and Unlocking Mechanism Unlock Schedule Table Allocation Category Unlock Mechanism Start Date End Date Unlock Type Details Public Allocation Cliff (fully unlocked at launch) 2023-10-31 2023-10-31 Instant 200,000,000 TIA unlocked immediately R&D & Ecosystem 25% cliff, 75% linear daily over 4 years 2023-10-31 2027-10-30 Linear 67,000,000 TIA at launch, ~183,562 TIA unlocked daily thereafter Early Backers/Contrib Vesting (details not fully disclosed) 2023-10-31 Varies Linear Subject to multi-year vesting, with a major cliff unlock at launch Cliff Unlock : On Oct 31, 2023, a major unlock of 175 million TIA occurred, increasing circulating supply by 83%.

: On Oct 31, 2023, a major unlock of 175 million TIA occurred, increasing circulating supply by 83%. Linear Vesting : After the cliff, approximately 30 million TIA are released monthly across categories, continuing for several years.

: After the cliff, approximately 30 million TIA are released monthly across categories, continuing for several years. Staking Rewards: All tokens, whether locked or unlocked, can be staked. Staking rewards are unlocked upon receipt and add to circulating supply. Circulating and Available Supply Circulating Supply : As of August 24, 2025, the circulating supply is approximately 755.5 million TIA.

: As of August 24, 2025, the circulating supply is approximately 755.5 million TIA. Available Supply: Includes circulating tokens plus those unlocked but subject to governance allocation (e.g., R&D & Ecosystem, Future Initiatives). Implications and Analysis Supply Dynamics : The initial cliff unlock and subsequent linear vesting create predictable supply-side inflation, which can impact price and liquidity.

: The initial cliff unlock and subsequent linear vesting create predictable supply-side inflation, which can impact price and liquidity. Incentive Alignment : The majority of inflationary rewards go to validators, aligning incentives for network security.

: The majority of inflationary rewards go to validators, aligning incentives for network security. Ecosystem Growth : Significant allocations to R&D and the Community Pool support long-term ecosystem development.

: Significant allocations to R&D and the Community Pool support long-term ecosystem development. Governance Flexibility: TIA holders have substantial influence over network parameters and fund allocation, fostering decentralized governance. Summary Table: Celestia Tokenomics Overview Mechanism Details Issuance Inflationary, 8% first year, decaying to 1.5% by 2039, no max supply Allocation Public (20%), R&D & Ecosystem (26.79%), Early Backers (35.57%), Core Contributors (17.64%) Usage Staking, transaction fees, governance, ecosystem incentives Incentives 98% of inflation to validators, 2% to Community Pool Locking/Unlocking Cliff unlock at launch, linear vesting over 4 years for most allocations Circulating Supply ~755.5 million TIA (as of Aug 24, 2025) Additional Notes All tokens, locked or unlocked, are eligible for staking.

Staking rewards are always unlocked and immediately liquid.

Vesting schedules and unlocks are designed to balance early liquidity with long-term commitment.

Governance can adjust certain parameters, including inflation distribution and Community Pool spending. Celestia’s token economics are structured to incentivize network participation, fund ongoing development, and ensure a gradual, transparent release of tokens to stakeholders and the community.

Tokenomie pentru TIA (TIA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TIA (TIA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TIA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TIA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TIA, explorează prețul în direct al tokenului TIA!

