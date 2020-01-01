Tokenomie pentru Tagger (TAG) Descoperă informații cheie despre Tagger (TAG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Tagger (TAG) A Decentralized AI Data Solutions Platform for Data Labeling, Collection, Management, and Trading. A Decentralized AI Data Solutions Platform for Data Labeling, Collection, Management, and Trading. Pagină de internet oficială: https://www.tagger.pro Carte albă: https://tagger.gitbook.io/tagger-documentation Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x208bf3e7da9639f1eaefa2de78c23396b0682025 Cumpără TAG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Tagger (TAG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tagger (TAG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 46.06M $ 46.06M $ 46.06M Ofertă totală: $ 405.38B $ 405.38B $ 405.38B Ofertă aflată în circulație: $ 108.40B $ 108.40B $ 108.40B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 172.25M $ 172.25M $ 172.25M Maxim dintotdeauna: $ 0.00134 $ 0.00134 $ 0.00134 Minim dintotdeauna: $ 0.000003724338181667 $ 0.000003724338181667 $ 0.000003724338181667 Preț curent: $ 0.0004249 $ 0.0004249 $ 0.0004249 Află mai mult despre prețul tokenului Tagger (TAG)

Tokenomie pentru Tagger (TAG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tagger (TAG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TAG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TAG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TAG, explorează prețul în direct al tokenului TAG!

Cum se cumpără TAG Te interesează să adaugi Tagger (TAG) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TAG, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TAG pe MEXC!

Istoric de preț pentru Tagger (TAG) Analiza istoricului de preț pentru TAG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TAG!

Predicție de preț pentru TAG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TAG? Pagina noastră de predicție de preț pentru TAG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TAG!

