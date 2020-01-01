Tokenomie pentru Swingby (SWINGBY) Descoperă informații cheie despre Swingby (SWINGBY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Swingby (SWINGBY) Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX. Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX. Pagină de internet oficială: https://swingby.network Carte albă: https://docs.swingby.network/SwingbySkybridge_WhitePaper_v1.0.1_1401222020.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x8287c7b963b405b7b8d467db9d79eec40625b13a Cumpără SWINGBY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Swingby (SWINGBY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Swingby (SWINGBY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 710.76K $ 710.76K $ 710.76K Ofertă totală: $ 889.79M $ 889.79M $ 889.79M Ofertă aflată în circulație: $ 889.79M $ 889.79M $ 889.79M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 738.89K $ 738.89K $ 738.89K Maxim dintotdeauna: $ 0.00415 $ 0.00415 $ 0.00415 Minim dintotdeauna: $ 0.000070124516478627 $ 0.000070124516478627 $ 0.000070124516478627 Preț curent: $ 0.0007988 $ 0.0007988 $ 0.0007988 Află mai mult despre prețul tokenului Swingby (SWINGBY)

Tokenomie pentru Swingby (SWINGBY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Swingby (SWINGBY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SWINGBY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SWINGBY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SWINGBY, explorează prețul în direct al tokenului SWINGBY!

Cum se cumpără SWINGBY Te interesează să adaugi Swingby (SWINGBY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SWINGBY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SWINGBY pe MEXC!

Istoric de preț pentru Swingby (SWINGBY) Analiza istoricului de preț pentru SWINGBY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SWINGBY!

Predicție de preț pentru SWINGBY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SWINGBY? Pagina noastră de predicție de preț pentru SWINGBY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SWINGBY!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!