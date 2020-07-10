Tokenomie pentru Trustswap (SWAP) Descoperă informații cheie despre Trustswap (SWAP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Trustswap (SWAP) TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together. TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together. Pagină de internet oficială: https://trustswap.com/ Carte albă: https://trustswap.gitbook.io/trustswap/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xcc4304a31d09258b0029ea7fe63d032f52e44efe

Tokenomie și analiză de preț pentru Trustswap (SWAP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Trustswap (SWAP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.03M $ 7.03M $ 7.03M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.03M $ 7.03M $ 7.03M Maxim dintotdeauna: $ 5.37482 $ 5.37482 $ 5.37482 Minim dintotdeauna: $ 0.0125283595814 $ 0.0125283595814 $ 0.0125283595814 Preț curent: $ 0.07026 $ 0.07026 $ 0.07026 Află mai mult despre prețul tokenului Trustswap (SWAP)

Tokenomie pentru Trustswap (SWAP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Trustswap (SWAP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SWAP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SWAP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SWAP, explorează prețul în direct al tokenului SWAP!

Istoric de preț pentru Trustswap (SWAP) Analiza istoricului de preț pentru SWAP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SWAP!

Predicție de preț pentru SWAP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SWAP? Pagina noastră de predicție de preț pentru SWAP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SWAP!

