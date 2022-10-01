Tokenomie pentru SUPERTRUST (SUT) Descoperă informații cheie despre SUPERTRUST (SUT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SUPERTRUST (SUT) SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees) SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees) Pagină de internet oficială: https://supertrust.club/ Carte albă: https://supertrust.club/wp-content/uploads/2022/10/SUPER-TRUST_WHITEPAPERENG_ver2.0_241011-1.pdf Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x98965474ecbec2f532f1f780ee37b0b05f77ca55 Cumpără SUT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SUPERTRUST (SUT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SUPERTRUST (SUT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.66M $ 9.66M $ 9.66M Ofertă totală: $ 188.40M $ 188.40M $ 188.40M Ofertă aflată în circulație: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Maxim dintotdeauna: $ 18.733 $ 18.733 $ 18.733 Minim dintotdeauna: $ 0.3344397049660654 $ 0.3344397049660654 $ 0.3344397049660654 Preț curent: $ 4.77 $ 4.77 $ 4.77 Află mai mult despre prețul tokenului SUPERTRUST (SUT)

Tokenomie pentru SUPERTRUST (SUT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SUPERTRUST (SUT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SUT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SUT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SUT, explorează prețul în direct al tokenului SUT!

Cum se cumpără SUT Te interesează să adaugi SUPERTRUST (SUT) în portofelul tău?

Istoric de preț pentru SUPERTRUST (SUT) Analiza istoricului de preț pentru SUT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SUT!

Predicție de preț pentru SUT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SUT? Pagina noastră de predicție de preț pentru SUT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SUT!

