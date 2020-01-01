Tokenomie pentru SUSHI (SUSHI) Descoperă informații cheie despre SUSHI (SUSHI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SUSHI (SUSHI) SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee. SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee. Pagină de internet oficială: https://sushi.com/ Carte albă: https://docs.sushi.com/pdf/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2 Cumpără SUSHI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SUSHI (SUSHI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SUSHI (SUSHI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 188.59M $ 188.59M $ 188.59M Ofertă totală: $ 286.13M $ 286.13M $ 286.13M Ofertă aflată în circulație: $ 285.40M $ 285.40M $ 285.40M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 189.08M $ 189.08M $ 189.08M Maxim dintotdeauna: $ 23.409 $ 23.409 $ 23.409 Minim dintotdeauna: $ 0.45326569085810975 $ 0.45326569085810975 $ 0.45326569085810975 Preț curent: $ 0.6608 $ 0.6608 $ 0.6608 Află mai mult despre prețul tokenului SUSHI (SUSHI)

Tokenomie pentru SUSHI (SUSHI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SUSHI (SUSHI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SUSHI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SUSHI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SUSHI, explorează prețul în direct al tokenului SUSHI!

Cum se cumpără SUSHI Te interesează să adaugi SUSHI (SUSHI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SUSHI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SUSHI pe MEXC!

Istoric de preț pentru SUSHI (SUSHI) Analiza istoricului de preț pentru SUSHI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SUSHI!

Predicție de preț pentru SUSHI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SUSHI? Pagina noastră de predicție de preț pentru SUSHI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SUSHI!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!