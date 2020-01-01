Tokenomie pentru Sui AI (SUAI) Descoperă informații cheie despre Sui AI (SUAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Sui AI (SUAI) SuiAI.fun is a launchpad for autonomous AI agents built on the Sui blockchain. It serves as a central platform that allows creators to deploy AI agents on-chain in just seconds. The platform provides users with the ability to discover, co-own, and interact with these agents, supporting the growth of AI applications and promoting a more accessible and collaborative environment within the ecosystem. SuiAI.fun is a launchpad for autonomous AI agents built on the Sui blockchain. It serves as a central platform that allows creators to deploy AI agents on-chain in just seconds. The platform provides users with the ability to discover, co-own, and interact with these agents, supporting the growth of AI applications and promoting a more accessible and collaborative environment within the ecosystem. Pagină de internet oficială: https://suiai.fun Carte albă: https://docs.suiai.fun/ Explorator de blocuri: https://suivision.xyz/coin/0xbc732bc5f1e9a9f4bdf4c0672ee538dbf56c161afe04ff1de2176efabdf41f92::suai::SUAI Cumpără SUAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Sui AI (SUAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sui AI (SUAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Maxim dintotdeauna: $ 0.07863 $ 0.07863 $ 0.07863 Minim dintotdeauna: $ 0.000145595744096286 $ 0.000145595744096286 $ 0.000145595744096286 Preț curent: $ 0.0012418 $ 0.0012418 $ 0.0012418 Află mai mult despre prețul tokenului Sui AI (SUAI)

Tokenomie pentru Sui AI (SUAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sui AI (SUAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SUAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SUAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SUAI, explorează prețul în direct al tokenului SUAI!

Cum se cumpără SUAI Te interesează să adaugi Sui AI (SUAI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SUAI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SUAI pe MEXC!

Istoric de preț pentru Sui AI (SUAI) Analiza istoricului de preț pentru SUAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SUAI!

Predicție de preț pentru SUAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SUAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru SUAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SUAI!

